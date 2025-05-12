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Haberler İspanya La Liga Arda Güler'in yeni hocası belli oldu!

Arda Güler'in yeni hocası belli oldu!

Real Madrid, teknik direktörlük koltuğu için eski futbolcusu Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:07 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:10
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Arda Güler'in yeni hocası belli oldu!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid, teknik direktörlük koltuğu için eski futbolcusu Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol çalıştırıcı, görevine 2025 yazında düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte başlayacak.

Bayer Leverkusen ile bir önceki sezon Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Alonso, kariyerinin bu yeni döneminde Real Madrid'in başında olacak. 2009-2014 yılları arasında futbolcu olarak Real Madrid forması giyen Alonso, böylece kulübe bu kez teknik direktör olarak geri dönmüş olacak.

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