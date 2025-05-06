CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga La Liga’dan Arda Güler’e özel paylaşım!

La Liga’dan Arda Güler’e özel paylaşım!

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-2 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla gündem olan milli futbolcumuz Arda Güler için La Liga resmi hesabından özel bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 12:16 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 12:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
La Liga’dan Arda Güler’e özel paylaşım!

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti. Mücadelede gösterdiği performansla maça damgasını vuran milli futbolcumuz Arda Güler, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç yıldızın bu etkileyici performansı, La Liga yönetiminin de dikkatinden kaçmadı.

Karşılaşmanın ardından La Liga'nın resmi sosyal medya hesaplarından Arda Güler'e özel bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Arda'nın Celta Vigo karşısında kaydettiği şık golün ve Fransız yıldız Kylian Mbappé'ye yaptığı asistin görüntülerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Türk Telekom
Barış Alper'den flaş karar!
DİĞER
Oyuncu Hasan Küçükçetin anlattı: Senaryoyu okuduğumda “Beni nasıl ikna edeceksiniz?” dedim!
Özgür Özel Başkan Erdoğan'la ne konuştu? "Zafiyet varsa benimdir" dedi, İmamoğlu'nu "telef" etti: Yaptığı doğru değil
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi!
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman? 11:35
G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! 11:03
NBA'de yılın koçu Kenny Atkinson! NBA'de yılın koçu Kenny Atkinson! 10:41
Inzaghi'den Çalhanoğlu'na övgü! Inzaghi'den Çalhanoğlu'na övgü! 10:40
Nuggets, Thunder'ı son saniyede mağlup etti Nuggets, Thunder'ı son saniyede mağlup etti 10:37
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 10:35
Daha Eski
G.Saray'dan dev kutlama hazırlığı! G.Saray'dan dev kutlama hazırlığı! 10:09
G.Saray'da veda zamanı! G.Saray'da veda zamanı! 10:08
Inter-Barcelona maçı detayları! Inter-Barcelona maçı detayları! 10:07
G.Saray'da Osimhen bombası! G.Saray'da Osimhen bombası! 09:32
Transferde yeni hedef Vlahovic! Transferde yeni hedef Vlahovic! 09:14
F.Bahçe'de dev temizlik! Tam 18 yolcu F.Bahçe'de dev temizlik! Tam 18 yolcu 09:10