La Liga’dan Arda Güler’e özel paylaşım!

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti. Mücadelede gösterdiği performansla maça damgasını vuran milli futbolcumuz Arda Güler, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç yıldızın bu etkileyici performansı, La Liga yönetiminin de dikkatinden kaçmadı.

Karşılaşmanın ardından La Liga'nın resmi sosyal medya hesaplarından Arda Güler'e özel bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Arda'nın Celta Vigo karşısında kaydettiği şık golün ve Fransız yıldız Kylian Mbappé'ye yaptığı asistin görüntülerine yer verildi.

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