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Haberler İspanya La Liga Barcelona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Mallorca 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Barcelona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 14:44
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Barcelona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Barcelona ile Mallorca mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona-Mallorca maçı 22 Nisan Salı günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BARCELONA-MALLORCA MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin, Eric Garcia, Pedri, Raphinha, Lopez, Yamal, Ferran

Mallorca: Greif, Morey, Valjent, Raillo, Copete, Mojica, Sanchez, Mascarell, Samu, Darder, Larin

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