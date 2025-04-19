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Haberler İspanya La Liga Barcelona 4-3 Celta Vigo (MAÇ SONUCU-ÖZET) Barcelona'dan müthiş geri dönüş!

Barcelona 4-3 Celta Vigo (MAÇ SONUCU-ÖZET) Barcelona'dan müthiş geri dönüş!

La Liga'nın 32. haftasında lider Barcelona, 3-1 geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu 90+8. dakikada attığı golle 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 19:24
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Barcelona 4-3 Celta Vigo (MAÇ SONUCU-ÖZET) Barcelona'dan müthiş geri dönüş!

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında Barcelona ile Celta Vigo kozlarını paylaştı.

Barça ev sahibi olduğu karşılaşmadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

Mücadelede Barcelona'nın gollerini 12. dakikada F. Torres, 64'de Olmo ve 68 ile 90+8. dakikalarda Raphinha kaydetti.

Raphinha takımına galibiyeti getiren son golü penaltıdan attı.

Celta Vigo'nun golleri ise 15, 52, ve 62. dakikalarda Iglesias'ın ayağından geldi.

Barcelona bu maçın ardından 73 puanla lider konumda bulunuyor.

Celta Vigo ise 43 puanla 7. sırada yer alıyor.

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