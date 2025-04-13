Sevilla'da Joaquin Caparros dönemi başladı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da Garcia Pimienta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Joaquin Caparros getirildi.

Sevilla Kulübü, 69 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Caparros ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Caparros, daha önce 2000-2005 yıllarında çalıştırdığı Sevilla'da 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Villarreal, Athletic Bilbao, Mallorca ve Osasuna gibi takımlarda da görev alan tecrübeli teknik direktör, son olarak Ermenistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

LaLiga'daki son 4 maçını kaybeden Sevilla, 31 hafta sonunda 36 puanla 13. sırada yer aldı.