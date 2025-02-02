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Haberler İspanya La Liga Barcelona 1-0 Alaves (MAÇ SONUCU ÖZET)

Barcelona 1-0 Alaves (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya LaLiga’nın 22. haftasında Barcelona, sahasında ağırladığı Alaves'i Robert Lewandowski'nin tek golüyle mağlup etti. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 18:41
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Barcelona 1-0 Alaves (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i konuk etti. Zorlu mücadelede Katalan ekibi, Robert Lewandowski'nin 61. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir oyunla geçerken, Barcelona topa daha fazla sahip olmasına rağmen Alaves savunmasını aşmakta zorlandı. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 61. dakikada Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti.

Alaves, maçın kalan dakikalarında eşitliği sağlamak için ataklarını sıklaştırsa da Barcelona savunması gole izin vermedi. Hansi Flick'in öğrencileri, bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Alaves ise 21 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma şansını değerlendiremedi.

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