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Haberler İspanya La Liga Leganes 1-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Leganes 1-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Leganes'e 1-0 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 20:23 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 20:25
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Leganes 1-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Leganes'e 1-0 mağlup oldu.

Leganes'e galibiyeti getiren golü 49. dakikada Matija Nastasic kaydetti.

GRIEZMANN 90'DA PENALTI KAÇIRDI

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, takımının 90. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

3 AY SONRA KAYBETTİLER

Bu karşılaşmayla birlikte Atletico Madrid, ligde 3 ay aradan sonra mağlup oldu. Başkent ekibi, son olarak 27 Ekim 2024 tarihinde Real Betis'le deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. 44 puanda kalan Atletico, maç fazlasıyla 1. sırada bulunuyor. Leganes ise 22 puana yükseldi.

La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid, sahasında Villarreal'i ağırlayacak, Leganes ise Athletic Bilbao deplasmanına konuk olacak.

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