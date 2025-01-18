Leganes 1-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Leganes'e 1-0 mağlup oldu.

Leganes'e galibiyeti getiren golü 49. dakikada Matija Nastasic kaydetti.

GRIEZMANN 90'DA PENALTI KAÇIRDI

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, takımının 90. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

3 AY SONRA KAYBETTİLER

Bu karşılaşmayla birlikte Atletico Madrid, ligde 3 ay aradan sonra mağlup oldu. Başkent ekibi, son olarak 27 Ekim 2024 tarihinde Real Betis'le deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. 44 puanda kalan Atletico, maç fazlasıyla 1. sırada bulunuyor. Leganes ise 22 puana yükseldi.

La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid, sahasında Villarreal'i ağırlayacak, Leganes ise Athletic Bilbao deplasmanına konuk olacak.