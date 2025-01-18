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Haberler İspanya La Liga Getafe 1-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Getafe 1-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Barcelona deplasmanda Getafe ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 01:02
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Getafe 1-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Barcelona, İspanya La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Getafe ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona'nın golünü 9. dakikada Jules Kounde kaydederken Getafe'nin golü ise 34. dakikada Mauro Arambarri'den geldi.

BARCELONA FIRSAT TEPTİ

Barcelona, La Liga'da lider Atletico Madrid'in kaybettiği haftada Getafe deplasmanında 2 puan bırakarak aradaki puan farkını azaltma şansını kaçırdı. Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona, 39 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Getafe ise 20 puana yükselerek 16. sırada yer aldı.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırlayacak, Getafe ise Real Sociedad deplasmanına konuk olacak.

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