Barcelona - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | İspanya LaLiga CANLI MAÇ

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona - Atletico Madrid 19. haftada mücadele ediyor.

Ligin ilk iki sırasında yer alan takımların karşı karşıya geleceği mücadelede, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Barcelona, kötü gidişata dur demek istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Hans Flick'in öğrencileri, zirvedeki konumunu korumayı amaçlıyor.

38 puanla averajla 2. sırada yer alan Atletico Madrid ise Barcelona deplasmanında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Diego Simeone yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Madrid temsilcisi, zirvenin yeni sahibi olmayı hedefliyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Fermin Lopez, Gavi, Lewandowski.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher, Griezmann, Alvarez.

Barcelona - Atletico Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Atletico Madrid maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.