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Haberler İspanya La Liga Barcelona - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | İspanya LaLiga CANLI MAÇ

Barcelona - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | İspanya LaLiga CANLI MAÇ

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken ligde ilk 2 sırada yer alan ve puanları eşit olan Barcelona ile Atletico Madrid 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Diego Simeone yönetiminde Barcelona deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Atletico Madrid, ligin yeni lideri olmayı hedefliyor. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Hans Flick'in öğrencileri ise kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Estadi Olímpic Lluís Companys Stadyumu'ndaki maçta Ricardo De Burgos düdük çalıyor. Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 22:52
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Barcelona - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | İspanya LaLiga CANLI MAÇ

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona - Atletico Madrid 19. haftada mücadele ediyor.

Ligin ilk iki sırasında yer alan takımların karşı karşıya geleceği mücadelede, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Barcelona, kötü gidişata dur demek istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Hans Flick'in öğrencileri, zirvedeki konumunu korumayı amaçlıyor.

38 puanla averajla 2. sırada yer alan Atletico Madrid ise Barcelona deplasmanında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Diego Simeone yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Madrid temsilcisi, zirvenin yeni sahibi olmayı hedefliyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Fermin Lopez, Gavi, Lewandowski.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher, Griezmann, Alvarez.

Barcelona - Atletico Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Atletico Madrid maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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