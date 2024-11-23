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Haberler İspanya La Liga Celta Vigo 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Celta Vigo 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 01:03
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Celta Vigo 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Barcelona, İspanya La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona'nın golleri, 15. dakikada Raphinha ve 61. dakikada Robert Lewandowski'den geldi. Celta Vigo'nun gollerini ise 84. dakikada Alfon Gonzalez ve 86. dakikada Hugo Alvarez kaydetti.

Barcelona'da Marc Casado 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona, La Liga'da 34 puana yükselerek liderliğini sürdürdü Celta Vigo ise 18 puana yükselerek 11. sırada kaldı.

La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, Las Palmas'ı sahasında ağırlayacak, Celta Vigo ise Espanyol deplasmanına konuk olacak.

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