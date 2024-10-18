Alaves - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Alaves ile Valladolid 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alaves - Valladolid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Valladolid maçı 18 Ekim Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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