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Haberler İspanya La Liga

Alaves - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Alaves ile Valladolid 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Alaves - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 08:10
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Alaves - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Alaves ile Valladolid 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alaves - Valladolid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Valladolid maçı 18 Ekim Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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