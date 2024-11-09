Real Madrid 4-0 Osasuna (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler'li Real Madrid evinde zorlanmadı

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ile Osasuna, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlılar rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34, 61 ve 69. dakikalarda Vinicius Jr. ve 42. dakikada Jude Bellingham kaydetti
ARDA GÜLER 75'TE GİRDİ
Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, mücadelenin 75. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.
Real Madrid bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, bu sezonki 4. yenilgisini alan Osasuna 21 puanda kaldı.