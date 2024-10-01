Atletico Madrid - Real Madrid maçında yabancı madde atmıştı! O taraftara ömür boyu men

La Liga'nın 8. haftasındaki dev derbide Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele Atletico'nun uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaout Courtois'ya atılan yabancı maddeler nedeniyle mücadele yaklaşık 20 dakika durdu.

Takımlar verilen arada soyunma odasına giderken, karşılaşma kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan olaylarla ilgili soruşturam açan Atletico Madrid, sahaya yabancı madde atan taraftarın ömür boyu stadyuma girişinin yasaklandığını açıkladı.

Ayrıca maçlarda taraftarların yüzlerini gizleyecek maskelerin kullanımının da yasaklanacağı ifade edildi.