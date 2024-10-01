  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga

Atletico Madrid - Real Madrid maçında yabancı madde atmıştı! O taraftara ömür boyu men

İspanya La Liga'nın 8. haftasında oynanan Atletico Madrid - Real Madrid maçında sahaya yabancı madde atan taraftarın, stadyuma girişinin ömür boyu yasaklandığı açıklandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 16:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid - Real Madrid maçında yabancı madde atmıştı! O taraftara ömür boyu men

La Liga'nın 8. haftasındaki dev derbide Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele Atletico'nun uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaout Courtois'ya atılan yabancı maddeler nedeniyle mücadele yaklaşık 20 dakika durdu.

Takımlar verilen arada soyunma odasına giderken, karşılaşma kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan olaylarla ilgili soruşturam açan Atletico Madrid, sahaya yabancı madde atan taraftarın ömür boyu stadyuma girişinin yasaklandığını açıkladı.

Ayrıca maçlarda taraftarların yüzlerini gizleyecek maskelerin kullanımının da yasaklanacağı ifade edildi.

Buruk biletini kesmişti! Jelert'in yerine geliyor
Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi ve Haaland...
DİĞER
Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!
Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı
Arda Güler R. Madrid'den ayrılıyor mu?
Medina'da mutlu son! İşte bonservis bedeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi ve Haaland... Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi ve Haaland... 17:16
Dev maçta sahaya yabancı madde atmıştı! Cezası belli oldu Dev maçta sahaya yabancı madde atmıştı! Cezası belli oldu 16:42
Transferde beklenen olmadı! F.Bahçe ve Cenk Tosun... Transferde beklenen olmadı! F.Bahçe ve Cenk Tosun... 15:39
Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında... Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında... 15:27
G.Saray ve F.Bahçe devleri geride bıraktı! G.Saray ve F.Bahçe devleri geride bıraktı! 15:12
F.Bahçe'de Twente mesaisi! F.Bahçe'de Twente mesaisi! 14:57
Daha Eski
Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz açıklaması! Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz açıklaması! 14:42
Ilıcalı'dan Torreira yorumu! "O sevinç yumrukları..." Ilıcalı'dan Torreira yorumu! "O sevinç yumrukları..." 14:37
Kayseri'den Burak Yılmaz'a teşekkür! Kayseri'den Burak Yılmaz'a teşekkür! 14:14
Arda Güler R. Madrid'den ayrılıyor mu? Arda Güler R. Madrid'den ayrılıyor mu? 13:59
Manisa'da ilginç kahvehane! G.Saray kazandığı zaman... Manisa'da ilginç kahvehane! G.Saray kazandığı zaman... 12:23
ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM 12:08