Real Madrid 0-4 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) Barça Arda'sız Real'i evinde dağıttı!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, Barcelona'yı Bernabeu'da ağırladı. Barcelona, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 54 ile 56. dakikada Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha kaydetti.

Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcumuz maçta süre bulamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona 30 puana yükseldi ve La Liga'da liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 24 puanda kaldı.

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona evinde Espanyol'u ağırlayacak, Real Madrid ise Valencia deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ