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Haberler İspanya La Liga

Villarreal 1-5 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 5-1 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 23:30
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Villarreal 1-5 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 5-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini 20 ve 35. dakikalarda Robert Lewandowski, 58. dakikada Pablo Torre, 74 ve 83. dakikalarda ise Raphinha atarken, ev sahibi Villarreal'in tek golü 38. dakikada Ayoze Perez'den geldi.

Katalan takımının Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, ilk yarının uzatma dakikalarında yükseldiği bir topta kötü bir düşüşle sağ dizinden sakatlandı.

Barcelona Kulübü, sedyeyle oyundan çıkan Ter Stegen'in durumu hakkında henüz bir bilgi vermezken, İspanyol basını Alman kalecinin diz yan bağlarında kopma olduğunu ve sezonu kapattığını iddia etti.

La Liga'da şu ana kadar oynadığı tüm maçları kazanan tek takım olan Barcelona, 18 puanla liderliğini sürdürdü.

Villarreal'in 11 puanla 5. sırada kaldığı ligde ikinci sırada 14 puanla Real Madrid bulunuyor.

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