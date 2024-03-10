Haberler İspanya La Liga Real Madrid 4 - 0 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler ilk golünü attı!

Real Madrid 4 - 0 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler ilk golünü attı!

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo'yu konuk eden Real Madrid, rakibini 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, 89. dakikada oyuna dahil oldu ve 90. dakikada Madrid formasıyla ilk golünü kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:40
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Real Madrid 4 - 0 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler ilk golünü attı!

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki müsabakayı 4-0 ev sahibi takım kazandı.

Madrid temsilcisinin galibiyet golleri 21. dakikada Vinicius Junior, 79. dakikada kendi kalesine Vicente Guaita , 88. dakikada yine kendi kalesine Carlos Dominguez'den gelirken, karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler 90. dakikada takımıyla ilk golünü attı ve skoru belirledi.

En yakın takipçisi Girona'nın kazandığı haftada hata yapmayan lider Real Madrid, bu sonuçla puanını 69'a yükselterek 7 puanlık farkı korudu.

2 maç sonra kaybeden konuk takım Celta Vigo ise 24 puanda kaldı.

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