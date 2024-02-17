Haberler İspanya La Liga Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Son dakika spor haberleri... İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler'le ilgili sorulara da yanıt verdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 15:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

İspanya La Liga'nın 25. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Vallecano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Arda Güler'le ilgili soruya cevap veren İtalyan teknik adam, 18 yaşındaki futbolcunun iyi durumda olduğunu söyledi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

"MÜCADELE ETMEK ZORUNDA"

Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede. Oynamak için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, bu futbolda normal bir durum. Ona karşı sabırlı olun" dedi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Carlo Ancelotti, Arda Güler için daha önce yaptığı açıklamalarda da genç oyuncu için sabır çağrısında bulunmuştu.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika süre aldı.

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben'i şimdilerde fena! Değişimi dudak uçuklatan Birsu Demir'den cesur pozlar!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
G.Saray'da Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar
İşte Luyindama'nın yeni adresi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman?
Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman?
ENGELLİLERE MÜJDE | Bakan duyurdu: 2 bin 392 engelli ataması yapılacak
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 17 Şubat Cumartesi
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ŞUBAT 2024 | Ay İkizler burcunda! Bol paylaşımlı bir gün olacak
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rennes - Clermont maçı ne zaman? Rennes - Clermont maçı ne zaman? 15:48
Ancelotti'den flaş sözler! "Mücadele etmek zorunda" Ancelotti'den flaş sözler! "Mücadele etmek zorunda" 15:46
Strasbourg - Lorient maçı ne zaman? Strasbourg - Lorient maçı ne zaman? 15:45
F.Bahçe Rizespor deplasmanında! F.Bahçe Rizespor deplasmanında! 15:39
Trabzonspor'un Pendikspor kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Pendikspor kafilesi belli oldu! 15:36
Monza - Milan maçı ne zaman? Monza - Milan maçı ne zaman? 15:35
Daha Eski
Frosinone - Roma maçı ne zaman? Frosinone - Roma maçı ne zaman? 15:32
Udinese - Cagliari maçı ne zaman? Udinese - Cagliari maçı ne zaman? 15:29
Boluspor deplasmanda kazandı! Boluspor deplasmanda kazandı! 15:26
Empoli - Fiorentina maçı ne zaman? Empoli - Fiorentina maçı ne zaman? 15:25
Aslan'a piyango! Avrupa devleri peşinde Aslan'a piyango! Avrupa devleri peşinde 15:00
İşte Luyindama'nın yeni adresi! İşte Luyindama'nın yeni adresi! 14:55