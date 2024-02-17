Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
Son dakika spor haberleri... İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler'le ilgili sorulara da yanıt verdi. İşte detaylar...
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"MÜCADELE ETMEK ZORUNDA"
Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede. Oynamak için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, bu futbolda normal bir durum. Ona karşı sabırlı olun" dedi.
Carlo Ancelotti, Arda Güler için daha önce yaptığı açıklamalarda da genç oyuncu için sabır çağrısında bulunmuştu.
18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika süre aldı.
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