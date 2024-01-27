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Barcelona 3-5 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 22. haftasında Villarreal deplasmanda Barcelona'yı 5-3 mağlup etti. Villarreal'de eski Beşiktaşlı Eric Bailly kendi kalesine gol atarken, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth da 90+9. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 22:39
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Barcelona 3-5 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede konuk takım, rakibini 5-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Villarreal'in golleri 41. dakikada Moreno, 54. dakikada Akhomach, 84. dakikada Guedes 90+9. dakikada Sörloth ve 90+12. Morales kaydetti. Barcelona'nın 60. dakikada İlkay, 68. dakikada Pedri ve 68. dakikada Bailly (k.k.) kaydetti.

Barcelona bu sonuçla 44 puanda kalırken, bu sezonki 6. galibiyetini alan Villarreal puanını 23'e yükseltti.

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