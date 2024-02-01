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TRANSFER HABERİ: Enes Ünal Bournemouth'ta!

İspanya La Liga takımlardan Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a kiralandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 00:36
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TRANSFER HABERİ: Enes Ünal Bournemouth'ta!

İspanya La Liga takımlardan Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Premier Lig'e transfer oldu.

Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, Enes Ünal'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Bournemouth'a kiralık olarak gittiğini duyurdu.

İspanyol basını Bournemouth'un satın alma opsiyonunun zorunlu olduğunu ve transfer bedelinin 16,5 milyon avro olarak belirlendiğini iddia etti.

26 yaşındaki forvet, Bournemouth'a transferinden dolayı Getafe'nin Real Madrid ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara dönen golcü futbolcu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Enes'in İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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