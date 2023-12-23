Haberler İspanya La Liga Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, yaşadığı 3 sakatlık nedeniyle henüz eflatun-beyazlı formayı giyemedi. Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu hakkında kararını verdi. İşte forma giyeceği tarih ve maç...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 16:54 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 16:56
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Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

Üst üste 3 ciddi sakatlık geçiren Arda, henüz Real Madrid formasını giyemedi.

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

LaLiga'da yılbaşı arasına lider giren Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi.

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

Defensa Central'deki habere göre Ancelotti, ara dönüşünde sakatlığını atlatan genç yıldıza ilk kez forma şansı verecek.

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

İspanya'da yılbaşı sebebiyle liglere ara verildi. Real Madrid 29 Aralık Cuma günü Aralık yeniden toplanacak.

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

Söz konusu haberde 18 yaşındaki futbolcunun artık hazır olduğunu düşünen İtalyan teknik adamın, tatil dönüşü milli oyuncuya şans vermeye hazırlandığı belirtildi.

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Arda Güler'in 3 Ocak'taki Mallorca maçında kesin olarak süre alması bekleniyor.

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

Bu durumun Real Madrid taraftarlarını ve Arda Güler'i ciddi şekilde heyecanlandırdığı da yazıldı.

Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Ancelotti kararını verdi

Fenerbahçe'den 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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