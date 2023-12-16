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Athletic Bilbao 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Athletic Bilbao sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri Guruzeta ve Williams kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 20:32
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Athletic Bilbao 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü...

Atletic Bilbao ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 17. haftasında kozlarını paylaştı. San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Manzano düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Guruzeta ve 64. dakikada Williams kaydetti.

Atletico Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 46 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Athletic Bilbao puanını 32'ye yükseltti. Atletico Madrid ise 34 puanda kaldı.

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