Athletic Bilbao 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü...

Atletic Bilbao ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 17. haftasında kozlarını paylaştı. San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Manzano düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Guruzeta ve 64. dakikada Williams kaydetti.

Atletico Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 46 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Athletic Bilbao puanını 32'ye yükseltti. Atletico Madrid ise 34 puanda kaldı.