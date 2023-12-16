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Valencia 1-1 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET

Barcelona, İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Valencia'ya konuk oldu. Katalan ekibi son haftalardaki düşüşünü sürdürdü ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 00:58
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Valencia 1-1 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET

İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Valencia sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Barça'nın golünü 55. dakikada Joao Felix kaydederken; ev sahibi ekip 70. dakikada Hugo Guillamon'la bu gole karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Valencia'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 20 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Barcelona ise 35 puana ulaştı.

Ligin 18. haftasında Valencia deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Barcelona ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.

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