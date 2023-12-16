Valencia 1-1 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET

İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Valencia sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Barça'nın golünü 55. dakikada Joao Felix kaydederken; ev sahibi ekip 70. dakikada Hugo Guillamon'la bu gole karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Valencia'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 20 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Barcelona ise 35 puana ulaştı.

Ligin 18. haftasında Valencia deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Barcelona ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.