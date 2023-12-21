Aragones’i yakalayan Griezmann tarihe geçti

La Liga'nın 18.haftasında oynanan Atletico Madrid Getafe mücadelesi 3-3lük skorla sonuçlandı.

Zorlu doksan dakika heyecan dolu anlara sahne oldu. Savic'in 38. dakikada ikinci sarıdan krımızı kart görmesi, Getafe'nin son anlardaki dramatik geri dönüşü ve Atletico'nun Fransız golcüsü Antoine Griezmann attığı 2 golle damga vurdu.

Mücadelede 2 gol atan Griezmann böylelikle kırmızı-beyazlı forma altında 173. defa gol sevinci yaşayarak Luis Aragones'in Atletico tarihinin en golü oyuncu rekorunu da egale etmiş oldu.