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Aragones’i yakalayan Griezmann tarihe geçti

Son dakika spor haberleri... La Liga’nın 17. haftasında Getafe ağlarına iki gol atan Fransız golcü Antoine Griezmann Atletico Madrid tarihine geçti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:32
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Aragones’i yakalayan Griezmann tarihe geçti

La Liga'nın 18.haftasında oynanan Atletico Madrid Getafe mücadelesi 3-3lük skorla sonuçlandı.

Zorlu doksan dakika heyecan dolu anlara sahne oldu. Savic'in 38. dakikada ikinci sarıdan krımızı kart görmesi, Getafe'nin son anlardaki dramatik geri dönüşü ve Atletico'nun Fransız golcüsü Antoine Griezmann attığı 2 golle damga vurdu.

Mücadelede 2 gol atan Griezmann böylelikle kırmızı-beyazlı forma altında 173. defa gol sevinci yaşayarak Luis Aragones'in Atletico tarihinin en golü oyuncu rekorunu da egale etmiş oldu.

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