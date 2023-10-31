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Granada 2-3 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Villarreal La Liga'da 11. hafta kapanış mücadelesinde, Granada'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 4 maç aranın ardından galibiyet aldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 10:57
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Granada 2-3 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 11. hafta kapanış maçında Villarreal, deplasmanda Granada'ya konuk oldu.

Nuevo Los Carmenes'te oynanan karşılaşmayı Villarreal 3-2 kazanarak 4 maç aranın ardından üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçta atılan 5 gol de ilk yarıda geldi. Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 18 ve 23. dakikada penaltıdan olmak üzere Gerard Moreno ve 28. dakikada Sorloth'tan geldi. Granada'nın bulduğu goller ise 29. dakikada Ricard Sanchez ve 34. dakikada Uzuni'den geldi.

Bu sonuçla Villarreal 4 maç sonra tekrardan galibiyetle tanışırken puanını 12'ye yükseltti. Granada ise 6 puanda kaldı ve galibiyet hasretini sürdürdü.

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