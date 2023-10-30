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Granada - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Granada ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 08:01
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Granada - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Granada ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Villarreal maçı 30 Ekim Pazartesi günü saat 23:00'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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