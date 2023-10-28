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Barcelona - Real Madrid maçı (El Clasico) CANLI İZLE

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 17:31
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Barcelona - Real Madrid maçı (El Clasico) CANLI İZLE

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Barcelona : Ter Stegen, Araujo, Christensen, Martinez, Balde, Cancelo, İlkay, Fermin, Gavi, Joao Felix, Ferran Torres

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 17:15'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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