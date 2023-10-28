Arda Güler El Clasico'da oynayabilecek mi? İşte yanıtı...

La Liga'nın 11. haftası El Clasico'ya sahne oluyor. Real Madrid, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamalarda Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler kullanmıştı.

Milli yıldızımız Arda Güler, El Clasico'da forma giyebilecek mi?

Arda Güler, El Clasico'da oynayacak mı?

Arda Güler, Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosunda yer almıyor. Bu nedenle El Clasico'da forma giymeyecek.

Jude Bellingham'ın yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle El Clascio'da forma giyemeyeceği, bu nedenle de Arda Güler'e şans doğabileceği iddia edilmişti. Ancak Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın Barcelona - Real Madrid maçında forma giyeceğini açıkladı. Ayrıca Bellingham maçın kadrosunda da yer aldı.