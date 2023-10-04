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Gloukh’un hedefi Real

Salzburg forması giyen İsrailli oyuncu kariyerinin ilerleyen bölümünde Real Madrid forması giymek istiyor. Oscar Gloukh Ocak 2023'te Barcelona'dan transfer teklifi aldığını açıkladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Gloukh’un hedefi Real

Salzburg forması giyen İsrailli oyuncu kariyerinin ilerleyen bölümünde Real Madrid forması giymek istiyor. Oscar Gloukh Ocak 2023'te Barcelona'dan transfer teklifi aldığını açıkladı. İsrail futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak öne çıkan Gloukh, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekerken, Katalan ekibinin teklifini reddetmesini çocukluğundan bu yana Real Madrid taraftarı olmasıyla açıkladı.

BİR GÜN OYNAYACAĞIM

Oscar Gloukh şöyle konuştu: "Salzburg'a imza atmak üzereyken Barcelona devreye girdi ve beni istediler. Kendimi bildim bileli Madrid taraftarıyım. En büyük hayalim Real formasıyla Bernabeu'da oynamak. Bu benim için zirve noktası olurdu. Bir gün bu hayalime kavuşacağıma inanıyorum"

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