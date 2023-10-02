Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Las Palmas - Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Celta Vigo maçı 2 Ekim Pazartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.