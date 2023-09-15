Madrid'den dev fark

İspanya Ligi'nde yeni sezonun maaş limitleri belli oldu. Rakiplerine fark atan Real Madrid, 727,45 milyon euro ile ilk sırada yer aldı. Atletico Madrid 296, Barcelona ise 270 milyon euro ile takip etti. En fazla limite sahip olan eflatun-beyazlılar, ligin ilk 4 haftasını kayıpsız geçerek zirvede bulunuyor.
İspanya Ligi'nde yeni sezonun maaş limitleri belli oldu. Rakiplerine fark atan Real Madrid, 727,45 milyon euro ile ilk sırada yer aldı. Atletico Madrid 296, Barcelona ise 270 milyon euro ile takip etti. En fazla limite sahip olan eflatun-beyazlılar, ligin ilk 4 haftasını kayıpsız geçerek zirvede bulunuyor.