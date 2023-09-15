Haberler İspanya La Liga Madrid'den dev fark

Madrid'den dev fark

İspanya Ligi'nde yeni sezonun maaş limitleri belli oldu. Rakiplerine fark atan Real Madrid, 727,45 milyon euro ile ilk sırada yer aldı. Atletico Madrid 296, Barcelona ise 270 milyon euro ile takip etti. En fazla limite sahip olan eflatun-beyazlılar, ligin ilk 4 haftasını kayıpsız geçerek zirvede bulunuyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Madrid'den dev fark
İspanya Ligi'nde yeni sezonun maaş limitleri belli oldu. Rakiplerine fark atan Real Madrid, 727,45 milyon euro ile ilk sırada yer aldı. Atletico Madrid 296, Barcelona ise 270 milyon euro ile takip etti. En fazla limite sahip olan eflatun-beyazlılar, ligin ilk 4 haftasını kayıpsız geçerek zirvede bulunuyor.
DİĞER
Son Dakika Real Madrid’de çocuk istismarı skandalı! 3 oyuncu gözaltına alındı! Real Madrid’de gözaltına alınan futbolcular kimler, hangi oyuncular tutuklandı?
HALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçti
F.Bahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak
G.Saray'dan bir transfer bombası daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atletico Madrid'den sakatlık açıklaması!
R.Madrid'in Devler Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! 07:45
Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam 07:38
Jerome Opoku Şehir’de Jerome Opoku Şehir’de 01:03
Umut tamam Umut tamam 01:01
Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... 00:21
G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! 00:21
Daha Eski
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 00:21
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 00:21
F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... 00:21
F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı 00:21
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... 00:21
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı Galatasaray'dan flaş Muslera kararı 00:21