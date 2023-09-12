Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler listede mi? İşte cevabı

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük adaylarından olan Real Madrid, 2023/2024 sezonu Şampiyonlar Ligi grup etabı için kadrosunu duyurdu.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük adaylarından olan Real Madrid, 2023/2024 sezonu Şampiyonlar Ligi grup etabı için kadrosunu duyurdu.
Eflatun-beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele edecek.
İspanyol devi, B Grubu'nda Napoli, Braga ve Union Berlin ile mücadele edecek.
Real Madrid'de sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler'in kadroda yer alıp almadığı merak konusu oldu.
Genç yıldız, takımının ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlanmıştı.
Real Madrid, yapılan tetkikle sonrası Arda Güler'in sağ iç diz menisküsünde sakatlık olduğunu açıklamıştı.
Milli futbolcu sakatlığı sonrası Madrid'e dönerek sağ dizinden ameliyat edilmişti.
Arda'nın yaşadığı sakatlık sonrası Şampiyonlar Ligi listesinde yer alıp almadığı merak konusu oldu.
Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği listede B kadrosundaki oyuncularla birlikte 6 kaleci yer alırken hücum hattına 5 isim dahildi.
İŞTE REAL MADRID'İN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ LİSTE
Kaleci: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Pérez, Diego Pineiro*, Lucas Canizares*
Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias, Rafel Obrador*, Alvaro Carrillo*, Marvel*
Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler, Mario Martin*, Nicolas Paz*
Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Alvaro Rodriguez*, Gonzalo*
* işaretinin yer aldığı futbolcular B listesinde yer alıyor.
ARDA GÜLER KADRODA
Uzun süreli sakatlığı bulunan kaleci Thibaout Courtois ve Eder Militao ile birlikte Arda Güler de kadroda yer aldı.