Haberler İspanya La Liga Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler listede mi? İşte cevabı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler listede mi? İşte cevabı

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Kadronun açıklanmasının ardından en çok merak edilen konu Arda Güler'in listede yer alıp almayacağı oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Arda Güler hakkında karar verildi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 22:44
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük adaylarından olan Real Madrid, 2023/2024 sezonu Şampiyonlar Ligi grup etabı için kadrosunu duyurdu.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

Eflatun-beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele edecek.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

İspanyol devi, B Grubu'nda Napoli, Braga ve Union Berlin ile mücadele edecek.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

Real Madrid'de sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler'in kadroda yer alıp almadığı merak konusu oldu.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

Genç yıldız, takımının ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlanmıştı.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

Real Madrid, yapılan tetkikle sonrası Arda Güler'in sağ iç diz menisküsünde sakatlık olduğunu açıklamıştı.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

Milli futbolcu sakatlığı sonrası Madrid'e dönerek sağ dizinden ameliyat edilmişti.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

Arda'nın yaşadığı sakatlık sonrası Şampiyonlar Ligi listesinde yer alıp almadığı merak konusu oldu.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği listede B kadrosundaki oyuncularla birlikte 6 kaleci yer alırken hücum hattına 5 isim dahildi.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

İŞTE REAL MADRID'İN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ LİSTE

Kaleci: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Pérez, Diego Pineiro*, Lucas Canizares*

Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias, Rafel Obrador*, Alvaro Carrillo*, Marvel*

Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler, Mario Martin*, Nicolas Paz*

Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Alvaro Rodriguez*, Gonzalo*

* işaretinin yer aldığı futbolcular B listesinde yer alıyor.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler kadroda mı? İşte cevabı

ARDA GÜLER KADRODA

Uzun süreli sakatlığı bulunan kaleci Thibaout Courtois ve Eder Militao ile birlikte Arda Güler de kadroda yer aldı.

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