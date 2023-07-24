Haberler İspanya La Liga Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra Real Betis'e transfer oldu!

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra Real Betis'e transfer oldu!

Trabzonspor'dan ayrılan İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra La Liga ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 21:40
Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra Real Betis'e transfer oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Real Betis forması giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen Bartra, 2022'de ise 1,25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan İspanyol stoper, karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.

DİĞER
Afra Saraçoğlu'nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...
İngilizler resmen duyurdu! Altay Bayındır İngiliz devine: O teklif ortaya çıktı
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı!
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler 62 sıra birden yükseldi!
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum"
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (24 TEMMUZ)
IDEF 2023 nerede, ne zaman, kimler katılabilir?
2023 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'dan 2 gollü prova! Sakaryaspor'dan 2 gollü prova! 21:45
Pendikspor'dan iyi prova! Pendikspor'dan iyi prova! 21:42
Marc Bartra'nın yeni takımı belli oldu! Marc Bartra'nın yeni takımı belli oldu! 21:40
Fenerbahçe'de Zimbru hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Zimbru hazırlıkları devam ediyor 21:22
G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı 20:52
Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı 20:49
Daha Eski
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu! TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu! 20:14
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! 19:03
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." 18:33
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! 18:28
Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu! Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu! 18:21
Pape-Alioune Ndiaye Şanlıurfaspor'da! Pape-Alioune Ndiaye Şanlıurfaspor'da! 18:19