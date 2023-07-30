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Barcelona-Real Madrid: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Barcelona ile Real Madrid, sezon öncesi çalışmaları kapsamında ABD'de organize edilen hazırlık maçında karşılaştı. Katalan devi, ezeli rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 08:00
Barcelona-Real Madrid: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilen sezon öncesi hazırlık turnuvasına katılan Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Katalan temsilcisi, 15. dakikada Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken mücadelenin sonlarına doğru sahneye çıkan Fermin Lopez Martin, Real Madrid karşısında farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise 90+1. dakikada Ferran Torres söyledi ve zorlu maçın kazananı Barcelona oldu: 3-0.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve Madrid'e dönen milli futbolcu Arda Güler, müsabakada forma giyemedi.

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