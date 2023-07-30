Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü...

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gittiğini açıkladı. Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre kaslarında meydana gelen aşırı yüklemeden dolayı sakatlandığı belirtilen Arda Güler'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin kulüp tarafından net bir tarih verilmedi. İspanyol basını, kulübün kasıtlı olarak bir tarih vermediğini ve tedavi sürecini yakından takip edeceğini yazdı.