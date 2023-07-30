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Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü...

Son dakika spor haberleri... Yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, dizinden sakatlık yaşamıştı. İspanyol basını, genç oyuncunun sahalara dönüşüne ilişkin bir haber yayınladı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 10:27
Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü...

Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı. Milli yıldızımız Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti. Milan karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı.

Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü...

Real Madrid, 27 Temmuz'daki Manchester United maçını da 2-0 kazanmıştı. Arda Güler, bu iki maçta da yedek kulübesinde yer almış ancak sakatlığı sebebiyle süre almamıştı. Bu gelişmeler yaşanırken Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Real Madrid, milli futbolcunun sağ dizinde sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü...

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gittiğini açıkladı. Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre kaslarında meydana gelen aşırı yüklemeden dolayı sakatlandığı belirtilen Arda Güler'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin kulüp tarafından net bir tarih verilmedi. İspanyol basını, kulübün kasıtlı olarak bir tarih vermediğini ve tedavi sürecini yakından takip edeceğini yazdı.

Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü...

6 AYA UZAYABİLİR

Ameliyat edilmemesine karar verilen Arda Güler'in yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. İspanyol gazetesi Marca, genç yıldızın bıçak altına yatması durumunda sahalara dönüş tarihinin daha da uzayabileceğini söylerken kesin bir süre vermedi. Bazı İspanyol kaynaklar ise Arda Güler'in operasyon geçirmesi halinde 6 aya yakın bir tedavi süreci geçireceğini iddia etti.

Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü...

Öte yandan The Athletic'in haberinde; Arda Güler'in sakatlığında ameliyatı son seçenek olan düşünen Real Madrid sağlık ekibi, RPR tedavisiyle başlayacak. Trombosit bakımından zengin plazma tedavisi olan RPR ile genç futbolcunun ameliyatsız iyileşmesi beklenecek. Bu tedaviye yanıt alınamaması durumunda son tercih olan ameliyat gerçekleştirilecek. Arda Güler'in bıçak altına yatması halinde sahalara dönüş süreci uzayacak.

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