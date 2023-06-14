Madrid yolcusu

Real Madrid'in Kylian Mbappe rüyası gerçek oluyor... 24 yaşındaki Fransız yıldız, AFP'ye yaptığı açıklamada takımla sözleşme yenilemeyeceğini yönetime ilettiğini söyledi. Mbappe, "Yönetim, geçen sezon 2024'ten sonra sözleşmemi uzatmayacağımı biliyordu. Kulüp bu kararla ilgili bilgilendirildi. Gönderilen mektup söylediklerimi doğrulama amaçlıydı" ifadelerini kullandı. Süper yıldızın bu açıklaması, uzun süredir peşinde koşan Real Madrid'in iştahını daha da arttırdı. Mbappe için kesenin ağzını açacak eflatun-beyazlılar, yaz transfer döneminde bu işi bitirmeyi planlıyor.

2024'E KADAR KONTRATI VAR

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mbappe'nin, bu dönemde ayrılmazsa gelecek yıl bedelsiz olarak gitme riski bulunuyor. Bu sebeple Fransız ekibi, ayrılığa onay vermeye ilk kez bu kadar hazır durumda. PSG, Mbappe için 150 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Borussia Dortmund'dan Bellingham'ı 100 milyon euro'ya transfer eden Başkan Florentino Perez, uzun süredir istediği Mbappe'ye istenen parayı vererek kadroya katmayı planlıyor. Böylece Madrid'in Mbappe hayali gerçek olacak.

24 yaşındaki Mbappe bu sezon 43 maçta 41 gol atarken 10 da asist yaptı.