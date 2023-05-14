Valladolid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Valladolid ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Sevilla maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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VALLADOLID - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valladolid

Masip; El Yamiq, Hongla, Sanchez; Fresneda, Monchu, Perez, Escudero; Plata, Leon, Larin

Sevilla

Bono; Montiel, Gudelj, Rekik, Telles; Rakitic, Gueye; Lamela, Torres, Gil; Mir