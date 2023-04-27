Enes Ünal çok kaliteli

İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Marcos Senna, Enes Ünal'ın özellikle son iki sezondaki performansıyla kalitesini gösterdiğini söyledi. Senna, "Enes, potansiyeli çok yüksek, çok kaliteli bir oyuncu. LaLiga'da kendini buldu, ligin en önemli forvetlerinden biri haline geldi" dedi.
İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Marcos Senna, Enes Ünal'ın özellikle son iki sezondaki performansıyla kalitesini gösterdiğini söyledi. Senna, "Enes, potansiyeli çok yüksek, çok kaliteli bir oyuncu. LaLiga'da kendini buldu, ligin en önemli forvetlerinden biri haline geldi" dedi.