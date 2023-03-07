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Barcelona Başkanı Joan Laporta: Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, savcılığın suç duyurusunda bulunması beklenen hakemlere ödeme yaptıkları iddialarıyla ilgili, "Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 19:59
Barcelona Başkanı Joan Laporta: Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik!

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, savcılığın suç duyurusunda bulunması beklenen hakemlere ödeme yaptıkları iddialarıyla ilgili, "Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik." dedi.

Barselona kentinde düzenlenen ve konuğu olduğu bir oturumda konuşan Laporta, Barcelona Kulübünün hakemlerle ilgili bilgi toplamak için eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya sahibi olduğu şirket aracılığıyla bir dönem ödeme yaptığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmalara ve kulübünü zan altında bırakan iddialara cevap verdi.

Negreira'yı tanımadığını söyleyen Laporta, "Barcelona hakem satın almaya hiçbir zaman çalışmadı. Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Barcelona bu iddialardan zarar görmeden çıkacaktır." şeklinde konuştu.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun, 50 yıllık maç canlı yayın hakları için CVC yatırım şirketi ile 2,7 milyar avroluk anlaşma imzaladığını hatırlatan Laporta, Barcelona ile Real Madrid'in buna onay vermediğini, sonrasında LaLiga ve CVC'nin Barcelona'yı kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın ekonomik sorunlardan dolayı Barcelona'nın bu yaz döneminde transfer yapamayacağı şeklindeki sözlerine değinen Laporta, sınırlı kapasitede kaynağa sahip olsalar da bir kanat, bir stoper bir de forvet oyuncusu almak istediklerini dile getirdi.

Diğer yandan İspanyol basını, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Negreira'nın şirketine 2001-2018 yılları arasında toplam 7 milyon avro ödediği tespit edilen Barcelona Kulübüyle ilgili soruşturma yürüten savcılığın çalışmalarını tamamladığını, Katalan kulübü hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması için yasal girişim başlatılacağını ileri sürdü.

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