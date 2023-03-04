Almeira - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeira - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Almeira ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeira - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMEIRA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeira - Villarreal maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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