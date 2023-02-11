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Almeria - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 21. haftasında Almeria ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30
Almeria - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeria - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Almeria ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Real Betis maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ALMERIA - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Almeria

Martinez; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Puigmal, Costa, Melero; Portillo, Toure, Embarba

Real Betis

Silva; Sabaly, Pezzella, Gonzalez, Abner; Rodriguez, Guardado; Canales, Perez, Juanmi; Iglesias

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