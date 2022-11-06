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Real Betis Sevilla: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da Real Betis ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken geceye çıkan kırmızı kartlar damga vurdu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 01:16
Real Betis Sevilla: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da Real Betis ile Sevilla kozlarını paylaştı.

Mücadele 1-1'lik skorla beraberlikle tamamlandı.

Maçta Sevilla'dan 38. dakikada Montiel kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ardından 43. dakikada Sevilla'da Navas'ın kendi kalesine attığı gol ile Real Betis 1-0 öne geçti.

Sonrasında ise 45+3'de Real Betis takımında N. Fekir gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Ev sahibi ekipte dakikalar 49'u gösterdiğinde bu sefer Iglesias kırmızı kartı gören isim oldu.

Maçın 81. dakikasında ise Sevilla'dan Gudelj sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Betis ligde 24 puanla 4. sırada yer aldı.

Sevilla ise 11 puanla 17. sırada bulunuyor.

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