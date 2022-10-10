Elche - Mallorca: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da Elche ile Mallorca kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Elche'nin golünü 15. dakikada Ezequiel Ponce kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 71. dakikada Vedat Muriqi'ten (p) geldi. Muriqi, 12. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Kosovalı golcü 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Ev sahibinde ise Lucas Boye 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Elche puanını 2'ye çıkararak son sırada yer alırken, Mallorca ise puanını 9'çıkardı ve La Liga'da haftayı 12. sırada kapattı.