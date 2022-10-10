Haberler İspanya La Liga Elche - Mallorca: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Elche - Mallorca: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... İspanya La Liga'da Elche ile Mallorca karşı karşıya geldi. Elche'nin sahasında oynanan mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 00:28
Elche - Mallorca: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da Elche ile Mallorca kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Elche'nin golünü 15. dakikada Ezequiel Ponce kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 71. dakikada Vedat Muriqi'ten (p) geldi. Muriqi, 12. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Kosovalı golcü 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Ev sahibinde ise Lucas Boye 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Elche puanını 2'ye çıkararak son sırada yer alırken, Mallorca ise puanını 9'çıkardı ve La Liga'da haftayı 12. sırada kapattı.

DİĞER
Berkay Şahin kesenin ağzını açtı! Eşi Özlem Ada Şahin’e böyle jest yaptı!
Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü ile gerçekleştirilen "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" nefesleri kesti
9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
Yiğido'nun hasreti sona erdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barcelona'dan Messi'ye dev jest!
Griezmann'dan 4 yıllık imza!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Ekim)
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI
Canlı döviz ve altın kuru takibi 10 Ekim Pazartesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çalımbay: İyi organize olduk Çalımbay: İyi organize olduk 00:09
Belözoğlu: Bizim hatalarımız var Belözoğlu: Bizim hatalarımız var 00:01
Nottingham Forest ile Aston Villa yenişemedi! Nottingham Forest ile Aston Villa yenişemedi! 23:53
Lazio'dan deplasmanda farklı tarife! Lazio'dan deplasmanda farklı tarife! 23:43
Larsen: Hayal kırıklığı yaratan bir maç! Larsen: Hayal kırıklığı yaratan bir maç! 22:24
Elmalı: Zirveyi hedefliyorduk Elmalı: Zirveyi hedefliyorduk 22:17
Daha Eski
Çaykur Rize İzmir'de güldü! Çaykur Rize İzmir'de güldü! 22:17
Avcı: Kalitemize yakışmadı Avcı: Kalitemize yakışmadı 22:04
9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 22:02
Yiğido'nun hasreti sona erdi! Yiğido'nun hasreti sona erdi! 22:00
Trabzon'da gol sesi çıkmadı! Trabzon'da gol sesi çıkmadı! 21:56
Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı 21:25