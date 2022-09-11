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Enes Ünal: İyi hissediyorum!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Getafe'nin Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmesinde etkili olan milli futbolcu Enes Ünal, attığı golden ve alınan 3 puandan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 01:25
Enes Ünal: İyi hissediyorum!

Takımının bu sezonki ilk galibiyetine 1 gol ve 1 asistle önemli katkı sağlayan Enes, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün galip gelmemiz çok önemliydi çünkü zor bir durumdaydık. Geçen sezon yaşadığımız sorunları yaşamak istemiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores de basın toplantısında Enes ile ilgili yöneltilen bir soruya "Gol çok önemi. Enes her zamanki gibi çalışkan, gayretli, kaliteli bir futbolcu. Bizi her zaman heyecanlandırıyor." cevabını verdi.

Enes'in futbolu İspanyol basınında da öne çıkarılırken, "Enes, Getafe'yi organize ediyor", "Enes 3 puana değer", "Maçın en önemli figürü Enes Ünal oldu", "Takımının şimdiye kadar attığı 4 golden 2'si Enes'in" ifadeleri kullanıldı.

La Liga'da geride kalan 5 haftada 4 puanı bulunan Getafe, 18. sırada yer alıyor.

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