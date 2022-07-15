Haberler İspanya La Liga Kayserisporlu Emre Demir resmen Barcelona'ya transfer oldu! İşte ilk sözleri

Kayserisporlu Emre Demir resmen Barcelona'ya transfer oldu! İşte ilk sözleri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor altyapısından yetişen Emre Demir, İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Emre Demir, 5 yıllık imzayı attı. Öte yandan genç oyuncu, ilk açıklamasını yaptı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:36
Kayserisporlu Emre Demir resmen Barcelona'ya transfer oldu! İşte ilk sözleri
Kayserispor'dan, Barcelona B Takımına transfer olan Emre Demir, İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezon devre arasında Barcelona ile sözleşme yapan ve yarım sezonu Kayserispor'da geçiren Emre Demir, İspanya'ya giderek yeni takımının formasını giydi.

Sağlık kontrolünden geçen ve ardından da 5 yıllık sözleşmeye imza atan Emre, kulüp televizyonuna ilk röportajını da verdi.

İspanyol temsilcisine, "Merhaba Kules (Taraftar grubunun ismi). Burada olmaktan çok mutluyum" mesajı veren genç oyuncu, "Hayallerimi süsleyen takımdayım. Umarım bir gün bu forma ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarım" ifadelerini kullandı.
DİĞER
İbrahim Büyükak oğluyla pişti oldu! İbrahim Büyükak'ın oğlu Aslan'ı görenler "Maşallah" demeden geçemiyor
Hakan Ural 'Cenabı Allah bir daha yaşatmasın!' Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
G.Saraylı yıldıza Mourinho'dan transfer kancası!
Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pjanic'e hayran kaldılar! Barcelona...
Dembele imzayı attı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS sonuçları açıklandı mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Barcelona'ya resmen imza attı! Emre Barcelona'ya resmen imza attı! 11:36
Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? 11:35
Hatayspor - Rizespor maçı saat kaçta? Hatayspor - Rizespor maçı saat kaçta? 11:26
Allahyar'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! Allahyar'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! 11:19
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları Spor camiasından 15 Temmuz mesajları 11:08
Sergio Oliveira: Galatasaray'ı seçtim çünkü... Sergio Oliveira: Galatasaray'ı seçtim çünkü... 10:50
Daha Eski
F.Bahçe UEFA'ya listeyi verdi! 10 isim yok F.Bahçe UEFA'ya listeyi verdi! 10 isim yok 10:44
Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta? 10:28
G.Saraylı yıldıza Mourinho'dan transfer kancası! G.Saraylı yıldıza Mourinho'dan transfer kancası! 10:05
Pjanic'e hayran kaldılar! Barcelona... Pjanic'e hayran kaldılar! Barcelona... 09:10
Fırtına'da takımdan ayrılacak isimler belli oldu Fırtına'da takımdan ayrılacak isimler belli oldu 09:09
Galatasaray'a Norveçli orta saha Galatasaray'a Norveçli orta saha 08:54