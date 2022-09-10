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Rayo Vallecano Valencia: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Lige'nın 5. haftasında Valencia, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Rayo Vallecano'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 17:07 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 17:13
Rayo Vallecano Valencia: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano evinde Valencia'yı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.

Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Camacho ve 52. dakikada kendi kalesine Nicolas Gonzalez kaydetti.

Valencia'nın tek golü ise 90'da Diakhaby'den geldi.

Bu galibiyetle beraber Rayo Vallecano puanını 11 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Valencia ise 6 puanla 12. sırada yer alıyor.

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