Rayo Vallecano Valencia: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano evinde Valencia'yı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.



Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Camacho ve 52. dakikada kendi kalesine Nicolas Gonzalez kaydetti.



Valencia'nın tek golü ise 90'da Diakhaby'den geldi.



Bu galibiyetle beraber Rayo Vallecano puanını 11 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Valencia ise 6 puanla 12. sırada yer alıyor.