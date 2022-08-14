Almeria 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Real Madrid 75'te geri döndü!

İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Almeria'ya Juegos Mediterraneos Stadı'nda konuk oldu.
Karşılaşmayı Real Madrid, 1-0 geriden gelerek 2-1 galip tamamladı.
Madrid'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Lucas ve 75'te David Alaba kaydetti. Almeria'nın tek golü ise 6. dakikada Ramazani'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, yeni sezona galibiyetle başladı. Almeria ise haftayı puansız kapattı.
Ligin ikinci haftasında Almeria deplasmanda Elche'ye konuk olacak. Real Madrid ise Celta Vigo deplasmanında sahne alacak.