Haberler İspanya La Liga Barcelona Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı!

Barcelona Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı!

Son dakika transfer haberleri... Katalan devi Barcelona, Fransız futbolcusu Ousmane Dembele ile sözleşme yeniledi. 25 yaşındaki genç futbolcu 2024 yılına kadar İspanyol ekibinde forma giyecek.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 14:37
Barcelona Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı!

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Barcelona forması giyeceği kaydedildi.

2017 yılında Borussia Dortmund'a bonuslarla 140 milyon avro ödeyerek Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona, 5 yıllık sözleşmesi sona eren futbolcuyu takımda tutmak için çaba harcıyordu.

Katalan ekibinde ikisi lig olmak üzere 5 kupa kazanan Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan Barcelona kariyerinde tüm kulvarlarda 150 maça çıktı ve 32 kez rakip fileleri havalandırdı.

DİĞER
Son dakika: Düğün arifesinde kötü haber! Oyuncu Demet Özdemir sosyal medyadan duyurdu! Düğün iptal mi olacak?
Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan'ı Ajax istiyor! Mektup gönderdiler...
Mesut Özil imzayı attı! Flaş F.Bahçe sözleri...
Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı....
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alves'ten Barça yönetimine sert eleştiri!
Yıldız isim Barcelona'ya veda etti!
15 Temmuz'da bankalar, kargolar, eczaneler ve PTT açık mı?
KYK BORCU SORGULAMA EKRANI - E DEVLET
DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dembele imzayı attı! Dembele imzayı attı! 14:37
Fırtına sahaya iniyor! Fırtına sahaya iniyor! 14:26
Dünya yıldızlarının yolu buradan geçiyor! Dünya yıldızlarının yolu buradan geçiyor! 14:01
EuroLeague'de ilk hafta programı belli oldu EuroLeague'de ilk hafta programı belli oldu 13:40
Vidal'in yeni takımı resmen belli oldu! Vidal'in yeni takımı resmen belli oldu! 13:08
Diagne'den flaş sözler! "Türkiye'nin en iyisiyim" Diagne'den flaş sözler! "Türkiye'nin en iyisiyim" 12:56
Daha Eski
Fırtına sahaya iniyor! Fırtına sahaya iniyor! 12:25
Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı.... Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı.... 12:16
F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori... F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori... 12:04
Mesut Özil imzayı attı! Flaş F.Bahçe sözleri... Mesut Özil imzayı attı! Flaş F.Bahçe sözleri... 11:53
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? 11:28
Welinton: Sergen Yalçın'a müteşekkirim | CANLI Welinton: Sergen Yalçın'a müteşekkirim | CANLI 11:22