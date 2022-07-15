Haberler Beşiktaş Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e Barcelona teknik direktörü Xavi hayran kaldı!

Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e Barcelona teknik direktörü Xavi hayran kaldı!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen ancak siyah beyazlılardan sezon sonu itibarıyla ayrılan Boşnak yıldız Miralem Pjanic, Barcelona'ya geri döndü. Bonservisi Katalan devinde olan yıldız futbolcu, teknik direktör Xavi'nin gözüne girmeyi başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 09:10
Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e Barcelona teknik direktörü Xavi hayran kaldı!

Barcelona'da gelecek sezon planlamalarında yer almayan ve geleceği merak konusu olan Miralem Pjanic'te flaş bir gelişme yaşandı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Beşiktaş 'taki kiralık döneminin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic, Katalan ekibinin sezon öncesi antrenmanlarında dikkatleri çekmeyi başardı.

Barcelona'da yolların ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Pjanic, beklentilerin aksine antrenmanlarda performansı ve tavırlarıyla antrenörlerin beğenisini topladı.

Kendisine verilen programları özveri ile yapmaya çalışan Pjanic ise kendisine gösterilen yakınlıktan ve teknik direktör Xavi'nin yardımcıları ile diyaloğundan oldukça memnun.

Kampa çağrılacak

Başarılı performanslarının ardından Pjanic, Barcelona'nın Amerika kampına çağrılacak ve oynanacak maçlarda kendisini kanıtlaması için forma şansı bulacak.

Tecrübe, yetenek ve koşullar

Barcelona gelişmelere rağmen iyi bir teklif gelmesi halinde Pjanic yollarını ayırmayı düşünüyor. Ancak tecrübesi, yeteneği ve kulübün durumu göz önüne alındığında kalması halinde takıma katkı sağlayabileceği de planlar arasında yer almaya başladı.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’ın eski yıldızı için girişimler başladı…
Bodrum'a veda eden Çağla Şıkel tatil ekonomisi yaptı! Akşam yemeğini de kendisi pişiriyor
G.Saray da istiyordu! Fırtına'dan Denayer hamlesi
Ismael o isme hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael o isme hayran kaldı!
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi!
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pjanic'e hayran kaldılar! Barcelona... Pjanic'e hayran kaldılar! Barcelona... 09:10
Fırtına'da takımdan ayrılacak isimler belli oldu Fırtına'da takımdan ayrılacak isimler belli oldu 09:09
Galatasaray'a Norveçli orta saha Galatasaray'a Norveçli orta saha 08:54
Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin 00:26
F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! 00:22
Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı 00:17
Daha Eski
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 00:17
Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! 00:17
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! 00:15
F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... 00:15
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 00:15
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... 00:15