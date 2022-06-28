Enes Ünal'a İtalyan devi Juventus talip oldu!

İspanya La Liga takımlarından Getafe'de forma giyen Enes Ünal, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milli futbolcu için flaş iddia İspanya'dan geldi.

Cope'de yer alan habere göre İtalyan devi Juventus, Vlahovic'in yanına ikinci forvet arayışında ve gündemine Getafe'den Enes Ünal'ı aldı. Haberde İtalyan ekibinin, oyuncu için istenen 25 milyon euro'yu çok bulduğu da belirtildi. Bu arada Fiorentina'nın da Enes Ünal'la ilgilendiği kaydedildi.

25 yaşındaki milli golcü, geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 karşılaşmada 16 gole imzasını atarken 1 asist yaptı.