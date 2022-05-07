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Real Betis 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi... İspanya La Liga'da heyecan 35. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 35. hafta karşılaşmasında Real Betis sahasında güçlü rakibi Barcelona'yı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 01:17
Real Betis 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da Barcelona, Real Betis ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligin 35. haftasında oynanan karşılaşmayı Barcelona, 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçta sessizliği bozan isim Barcelona'dan Ansu Fati oldu. Genç yıldız, 76. dakikada sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. Real Betis ise bu gole hemen cevap verdi. Ev sahibi ekip, Marc Bartra ile 79. dakikada bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Maç 1-1 sona erecek derken Barcelona'da tecrübeli sol bek Jordi Alba, 90+4. dakikada golü atarak ve takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Barcelona, 69 puana yükseldi. Real Betis ise 58 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Real Betis ise Valencia deplasmanına gidecek.

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